Mit dem sogenannten Blitzermarathon soll jedes Jahr Druck auf Raser ausgeübt werden. In Thüringen sind dafür Hunderte Polizisten im Einsatz. In zwei Regionen gibt es besonders viele Messstellen.

Ein Auto spiegelt sich in einem Geschwindigkeitsmessungsgerät.

Erfurt - Autofahrer in Thüringen müssen sich am Freitag auf etliche Radarkontrollen einstellen. Im Rahmen des sogenannten Blitzermarathons sollen im Freistaat bis zu 107 Kontrollstellen eingerichtet werden, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Insgesamt seien bis zu 300 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Die Planung könne in Einzelfällen oder bei anderweitigen Einsätzen abweichen. Auch würden die Kontrollstellen nicht für volle 24 Stunden betrieben, hieß es weiter.

Geplant sind einer Übersicht zufolge Messstellen an mehreren Standorten entlang der Thüringer Autobahnen. Auf besonders viele Kontrollen müssen sich Autofahrer rund um Gera einstellen, wo laut Übersicht 19 Kontrollpunkte im Bereich der dortigen Landespolizeiinspektion geplant sind. Rund um Nordhausen sind es 18. Vergleichsweise wenige Messstellen plant die Polizei in Erfurt und Saalfeld mit jeweils 8.

Mit der Aktion, die auch in anderen europäischen Ländern stattfindet, will die Polizei einerseits Aufmerksamkeit auf das Problem überhöhter Geschwindigkeit lenken, andererseits durch zusätzliche Kontrollen Druck auf Raser ausüben.