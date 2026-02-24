Im Süden wird es bis zu 17 Grad warm, an der Küste kühler: Ein Hauch von Frühling mischt sich mit Nebel und Nieselregen. Was das Wetter diese Woche in Niedersachsen und Bremen noch bereithält.

Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen ist in den kommenden Tagen frühlingshaftes Wetter im Anflug. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es überwiegend mild bei Temperaturen durchschnittlich um die zehn Grad Celsius. Die Sonne ist eher selten zu sehen, oft bleibt es trüb.

Heute zeigt sich der Himmel vielerorts stark bewölkt, teils auch neblig-trüb. Niederschlag bleibt meist aus. Die Temperaturen steigen auf etwa sechs Grad auf den Inseln und bis zu elf Grad im Süden und Südwesten.

In der Nacht zum Mittwoch fällt etwas Sprühregen, die Tiefstwerte liegen zwischen acht Grad an der Ems und lokal zwei Grad im Wendland.

Am Mittwoch beginnt der Tag vielerorts neblig-trüb, stellenweise fällt etwas Nieselregen, später lockert es von Süden her gebietsweise auf. Die Höchstwerte liegen auf den Inseln bei 6 Grad, im Raum Göttingen bei 14 Grad und lokal in der Grafschaft Bentheim etwa bei bis zu 17 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag gehen die Temperaturen auf drei bis neun Grad zurück. Am Donnerstag startet der Tag dann nach Nebel zunächst freundlich, bevor Wolken aufziehen und einzelne Schauer möglich sind. Erneut wird es mit Höchstwerten von rund 10 Grad auf den Inseln und bis zu 17 Grad im Binnenland recht warm. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See frisch und teils böig.