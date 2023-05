Magdeburg - Nach dem hart umkämpften 37:35-Sieg von Meister SC Magdeburg bei den Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga musste das Team auf das Sieger-Bier verzichten. „Die Kaltgetränke gibt es hoffentlich am Ende der Saison, wenn wir was zu feiern haben“, sagte SCM-Torhüter Nikola Porter der „Magdeburger Volksstimme“ (Dienstag). Cheftrainer Bennet Wiegert sagte aufgrund der Verletzungs-Misere mit fünf Stammspielern, dass sich seine Männer nur von außen und nicht von innen kühlen sollten. „Ich habe noch nie so viele Eisbeutel in der Kabine gesehen“, betonte er. Noch vor einem Monat hatte der SCM das Pokalfinale gegen die Löwen unglücklich im Siebenmeter-Werfen verloren. Nun mit der Revanche bleiben die Elbestädter weiter im Meister-Rennen.