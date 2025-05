Berlin - Die Damen des Berliner HC haben das erste Playoff-Viertelfinale in der Feldhockey-Bundesliga gegen den Düsseldorfer HC mit 3:4 im Penaltyschießen verloren. Den entscheidenden Treffer für den Titelverteidiger erzielte Annika Schönhoff als insgesamt 15. Schützin.

Beim 1:1 (0:1) in der regulären Spielzeit hatte Luzie Franz (55.) 5:30 Minuten vor Schluss im heimischen Ernst-Reuter-Stadion noch den späten Ausgleich besorgt, nachdem der Favorit in der Anfangsphase durch Savannah Fitzpatrick (6.) in Führung gegangen war. „Wir haben bis zum bitteren Ende alles reingehauen und können stolz darauf sein, was wir heute geleistet haben“, sagte BHC-Spielführerin Alessa Volkert.

Auch Männer verlieren

Die BHC-Herren verloren parallel auswärts beim Münchner SC ihr erstes Playdown-Duell mit 2:3 (1:0). Dabei hatten die Berliner 1:50 Minuten vor dem Ende noch von einem MSC-Eigentor zum 2:2 profitiert, doch Lucca Epple (59.) verwandelte 62 Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter zum 3:2-Sieg. Zuvor war der spielerisch überlegende, im Torabschluss jedoch zu ungefährliche BHC durch Jonas Poeschel (29.) in Führung gegangen, ehe der Aufsteiger die Partie mit einem Doppelschlag im letzten Viertel (48./51.) drehte.

Am kommenden Samstag stehen die zweiten Spiele der Best-of-Three-Serien an. Die BHC-Damen (13.00 Uhr) sind in Düsseldorf gefordert, die Herren müssen zuhause (12.00 Uhr) gegen München gewinnen, um ein drittes Spiel am Sonntag (14.00 Uhr) zu erzwingen und den Abstieg in die 2. Bundesliga zu verhindern.