Heidelberg - Die BG Göttingen hat in der Basketball-Bundesliga das Kellerduell in Heidelberg gewonnen und dadurch den Absturz auf einen Abstiegsplatz verhindert. Die Niedersachsen siegten am Mittwochabend mit 113:109 nach Verlängerung beim Tabellenvorletzten. Zuvor hatten sie von den vorangegangenen neun Bundesliga-Spielen acht verloren. Erfolgreichster Werfer in Heidelberg war der US-Profi Bodie Hume mit 24 Punkten.

Nach gutem Start lagen die Göttinger kurz vor dem Ende des dritten Viertels bereits mit 60:70 zurück. Sie drehten dieses Ergebnis aber in weniger als zwei Minuten in eine 72:70-Führung.

Drei Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit bekam der BG-Forward Hume beim Stand von 75:76 zwei Freiwürfe, verwandelte davon jedoch nur einen. Deshalb ging die Partie in die Verlängerung. Dort waren die Göttinger das bessere Team.