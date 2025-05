Der Berliner Bezirk Neukölln sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Negativschlagzeilen. Das Bezirksamt möchte nun etwas fürs Image tun und hängt dafür in großen deutschen Städten Plakate auf.

Berlin - Mit einer Plakataktion in mehreren großen deutschen Städten möchte der Berliner Bezirk Neukölln mit seinem teils schlechten Ruf aufräumen. „Mag sein, dass manche unseren Bezirk auf Kriminalität und Verwahrlosung reduzieren. Wir erleben tagtäglich, wie Neukölln pulsiert und lebt mit seiner einzigartigen Kunst- und Kulturszene“, teilte Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) zum Start der Aktion mit dem Motto „Mach dir dein eigenes Bild“ mit.

Ein Plakat zeigt Menschen, die in der Rooftop-Bar Klunkerkranich auf dem Dach der Neukölln Arcaden gemütlich etwas trinken. Dazu steht in Schlagzeilen-Manier: „Totale Tristesse“. Ein anderes zeigt die Leuchtreklame der Neuköllner Oper. Die Schlagzeile hier: „Dramatische Szenen“. Die Werbetafeln sollen ab Dienstag an 130 Standorten zu sehen sein, unter anderem in München, Hamburg und Köln. „Kommt her und macht euch euer eigenes Bild“, so Hikel.