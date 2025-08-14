Feuerwehr und Polizei werden zu einem Brand gerufen. Beim Öffnen der verrauchten Wohnung in Wittstock/Dosse entdecken sie die 43-jährige Bewohnerin. Sie ist schwer verletzt.

Wittstock/Dosse - Eine Frau ist in Landkreis Ostprignitz-Ruppin bewusstlos aus ihrer brennenden Wohnung geborgen worden. Die 43-Jährige wurde am Mittwochabend im ersten Obergeschoss in Wittstock entdeckt und schwer verletzt per Hubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei erklärte. Zuvor hatten Anwohner aus der Wohnung kommenden Rauch gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Ursache ist bislang unklar. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.