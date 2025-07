Seit einer Woche brennen Waldflächen in der Gohrischheide. Das Gebiet ist munitionsbelastet. Für 45 Bewohner gibt es nun gute Nachrichten.

Zeithain - Die Evakuierung der Ortschaft Jacobsthal-Bahnhof ist aufgehoben. 45 Bewohner können nach Angaben des Landratsamtes seit dem Nachmittag in ihre Häuser zurückkehren. Am Freitagabend mussten sie wegen des Waldbrandes in der Gohrischheide ihre Häuser verlassen. Die Sperrung des Ortes Heidehäuser bleibt vorerst bestehen.

Landrat Ralf Hänsel (CDU) geht davon aus, dass der Einsatz noch Tage, „wenn nicht gar Wochen“ andauern könne. Das Terrain müsse noch längere Zeit kontrolliert werden. Bereits seit 1. Juli brennt es in dem Gebiet an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg.