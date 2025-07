New York - Nach fast 30 Jahren am Schlagzeug von Pearl Jam verlässt der Musiker Matt Cameron (62) die Band. Cameron bedankte sich via Instagram bei seinen Bandkollegen für die „Chance seines Lebens“, die sie ihm mit seiner Aufnahme 1998 gegeben hätten. „Es war eine unglaubliche Zeit“, schrieb Cameron weiter.

Nähere Informationen zu seiner Entscheidung oder zu seinen weiteren Plänen teilte Cameron, der unter anderem auch für die Band Soundgarden gespielt hatte und vielfach ausgezeichnet wurde, zunächst nicht mit, sondern schrieb lediglich: „Bald mehr.“

Die restlichen Bandmitglieder bedankten sich ebenfalls via Instagram bei Cameron. Er werde „zutiefst vermisst“ werden, hieß es. Informationen zu einem möglichen Nachfolger oder einer Nachfolgerin gab es von der US-Band, die seit den 90er Jahren weltweit Erfolge feiert, zunächst nicht.