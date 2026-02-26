Krebsforschung, Kreislaufwirtschaft, künstliche Intelligenz: Der Thüringer Forschungspreis würdigt herausragende Forschung. Für den diesjährigen Preis können ab jetzt Vorschläge eingereicht werden.

Erfurt - Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Thüringen können sich ab sofort wieder für den Thüringer Forschungspreis bewerben. Der Preis ist insgesamt mit 50.000 Euro dotiert und wird in den Kategorien „Grundlagenforschung“ und „Angewandte Forschung“ vergeben, wie das Bildungsministerium mitteilte.

Bis 4. Mai können demnach Vorschläge für herausragende, fachlich abgeschlossene Forschungsleistungen per Mail oder per Post eingereicht werden. Alle wissenschaftlichen Disziplinen der Geistes- und Sozialwissenschaften sowie der Natur- und Ingenieurwissenschaften sind eingeschlossen.

2025 wurde Krebsforschung aus Jena ausgezeichnet

Im vergangenen Jahr wurden laut Ministerium Forschungsteams des Max-Planck-Instituts Jena für die KI-gestützte Modellierung globaler Kohlenstoff- und Wasserkreisläufe und des Universitätsklinikums Jena für wegweisende Ergebnisse in der Leukämiebehandlung ausgezeichnet. Wissenschaftler der Hochschule Nordhausen wurden für ein regionales Kreislaufwirtschaftsprojekt zur CO2-neutralen Verwertung von Klärschlamm und Biomasse prämiert.

Die Preisverleihung soll den Angaben zufolge am 27. Oktober stattfinden. Der Forschungspreis wird seit 1995 vergeben. In über drei Jahrzehnten wurden damit bereits mehr als 240 Forscherinnen und Forscher – einzeln oder im Team – für ihre Arbeit ausgezeichnet.