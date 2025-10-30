Ob Markteinsteiger oder schon erfolgreich: Der Gründerpreis 2026 zeichnet Visionäre aus. Wer kann sich bewerben - und bis wann?

Leipzig - Einzelpersonen, Gründungsteams und junge Unternehmen mit innovativen Ideen können sich ab sofort für den Sächsischen Gründerpreis 2026 bewerben. Das Online-Portal sei bis zum 25. Februar geöffnet, erklärte Hans Leonhardt von futureSAX, der Innovationsplattform des Freistaates Sachsen. Dort können die Bewerbungen eingereicht werden.

Gesucht würden innovative Geschäftsideen und Gründungskonzepte, unabhängig davon, ob diese bereits am Markt umgesetzt sind oder noch realisiert werden, hieß es. Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) erklärte: „Mit dem Sächsischen Gründerpreis möchten wir unsere lebendige Gründerkultur wieder sichtbar machen – in diesem Jahr erstmals auch ältere Start-ups, die bereits etabliert sind und erfolgreich wachsen.“

Der Gründerpreis wird jährlich vergeben. In diesem Jahr wurden unter anderem die Unternehmen „windfire GbR“ und „SaxonQ GmbH“ aus Leipzig ausgezeichnet.