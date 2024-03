Bewaffneter Wohnungseinbruch in Torgau: Mann in U-Haft

Torgau - Mit Gewalt sind mehrere Personen in der Nacht zu Karfreitag in die Wohnung eines 21-Jährigen in Torgau eingedrungen. Der Mieter konnte rechtzeitig entkommen, wie die Polizeidirektion Leipzig am Samstag mitteilte. Alarmierte Beamte fassten demnach wenig später drei Tatverdächtige. Einer von ihnen habe einen Teleskopschlagstock dabeigehabt, unweit des Tatorts seien weitere waffenähnliche Gegenstände gefunden und sichergestellt worden. Die jungen Männer, ein 19-Jähriger und zwei 21-Jährige, wurden vorläufig festgenommen und gegen einen von ihnen wurde Haftbefehl erlassen. Der 21-Jährige ist den Angaben nach in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen dauerten an.