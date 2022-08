Bewaffneter Raubüberfall auf zwei Jugendliche in Mitte

Berlin - Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sind Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls in Berlin-Mitte geworden. Sie blieben körperlich unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden Jugendlichen waren am Sonntagabend auf der Rathausstraße von einer fünfköpfigen Gruppe junger Männer angesprochen worden. Zwei von ihnen nahmen den 14-Jährigen in den Schwitzkasten. Nachdem die Angreifer sein Portemonnaie und andere Wertsachen an sich gerissen hatten, zückten sie ein Messer und forderten ihn auf, die Geheimzahl seiner Geldkarte zu nennen.

Dem 15-jährigen Begleiter des Angegriffen gelang währenddessen die Flucht und er konnte mithilfe von Passanten die Polizei alarmieren. Dies bemerkten die mutmaßlichen Täter und flüchteten daraufhin zu Fuß mit der Umhängetasche ihres Opfers in Richtung Grunerstraße. Wenige Zeit später nahm die Polizei vier der fünf Verdächtigen fest. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Angreifern um Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren sowie um zwei junge Männer im Alter von 18 und 24 Jahren. Der 17- und der 24-Jährige wurden einem Haftrichter vorgeführt.