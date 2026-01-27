Ein Schüler meldet einen verdächtigen Mann mit waffenähnlichem Gegenstand vor einer Schule in Gera. Die Polizei sucht – und gibt zunächst Entwarnung.

Gera - Für die Suche nach einem mutmaßlich bewaffneten Mann ist die Polizei mit einem größeren Aufgebot zu einer Grundschule in Gera ausgerückt. Die Schule alarmierte die Behörde, nachdem ein Schüler beim Blick aus dem Fenster am Vormittag einen mutmaßlich bewaffneten Mann im Bereich der Schule gesehen haben soll, wie es in einer Mitteilung hieß.

Demnach trug der Mann etwas bei sich, das einem Gewehr ähnelte. Trotz umfangreicher Suche konnte die Polizei niemanden finden. Es habe keine akute Gefahr bestanden. Die Behörde wollte Einsatzkräfte bis zum Schulschluss vor Ort im Einsatz behalten. Der Schulbetrieb wurde fortgesetzt. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.