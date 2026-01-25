Bei winterlichen Temperaturen stürzt ein Autofahrer mit seinem Wagen in einem Kanal. Die Polizei stellt fest, dass Alkohol im Spiel war.

Mit 1,59 Promille verliert ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen und fährt in einen Kanal. (Symbolbild)

Papenburg - Ein junger Autofahrer ist mit seinem Wagen in Papenburg im Landkreis Emsland in einen Kanal gefahren. Der 18-Jährige und sein 20 Jahre alter Beifahrer konnten das Auto selbstständig verlassen und blieben unverletzt, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab demnach einen Wert von 1,59 Promille. Ihm wurde am Sonntagmorgen eine Blutprobe entnommen.