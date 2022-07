Betrunkener fällt vor einfahrenden Zug: Leicht verletzt

Hildesheim - Ein Mann ist am Hildesheimer Hauptbahnhof vor einen einfahrenden Zug gefallen und dabei leicht verletzt worden. Der Zug war bei dem Unfall am Samstagabend kurz davor, zum Stehen zu kommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 32-Jährige war den Angaben nach betrunken. Nach dem Sturz auf die Gleise wurde er von dem Regionalzug gegen die Bahnsteigkante gedrückt. Er erlitt Schürfwunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Gleise am Hauptbahnhof waren kurzzeitig gesperrt.