Auerbach - Ein betrunkener Fußgänger ist bei einem Unfall mit einem Auto in Auerbach (Vogtland) schwer verletzt worden. Der 57-Jährige fiel auf die Motorhaube des Wagens, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann stand den Angaben zufolge am Mittwochabend zunächst auf einem Radweg und kippte in Richtung Fahrbahn, als das Auto an ihm vorbeifuhr. Daraufhin schleuderte er in die Frontscheibe des Autos. Der 39 Jahre alte Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt. Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei ihm ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 1,98 Promille.