Waltershausen - Ein 29 Jahre alter Mann ist betrunken gegen eine Hausfassade gefahren und hat dabei einen hohen Sachschaden verursacht. Der Mann verlor in der Nacht zu Samstag in Waltershausen (Kreis Gotha) die Kontrolle über sein Auto und kam rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr frontal gegen die Fassade eines Wohnhauses. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand nach Polizei-Angaben ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, an der Fassade schätzte die Polizei den Schaden auf rund 30.000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von 1,42 Promille, ein Drogentest war positiv auf Cannabis.