Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Mühlenbeck - Ein betrunkener Autofahrer hat einen Unfall auf der Autobahn 10 bei Mühlenbeck mit drei Schwerverletzten verursacht. Der Mann fuhr am Mittwochabend auf der Fahrbahn Richtung Hamburg von hinten auf einen Kleintransporter auf, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Durch den Aufprall wurde der Kleintransporter nach rechts gedrängt und gelangte in die Böschung, wobei er einen Lastkraftwagen streifte.

Die zwei Insassen des Kleintransporters waren zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Autos wurde ebenfalls schwer verletzt. Ein Alkohol-Vortest ergab den Angaben der Polizei zufolge einen Promillewert von 1,42.

Durch den entstandenen Schaden traten am Transporter etwa 800 Liter Dieselkraftstoff aus. Die Fahrbahn musste von einer Fachfirma gereinigt werden. Der Autobahnabschitt nördlich von Berlin blieb bis zum Donnerstagmorgen gesperrt.