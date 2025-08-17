Ein beschädigtes Auto parkt mitten auf der Fahrbahn in Potsdam-Mittelmark. Eine Frau sitzt schlafend am Steuer. Sie wird mehrfach angezeigt.

Geltow - Mit mehr als 1,6 Promille ist eine Autofahrerin in Geltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) nach einem Unfall am Steuer eingeschlafen. Ein Zeuge entdeckte am frühen Morgen einen geparkten Wagen im Ortsteil Wildpark-West mitten auf der Fahrbahn und alarmierte die Polizei, wie die Behörde mitteilte. Die 52-Jährige saß bei Eintreffen der Beamten schlafend am Steuer.

Die Polizei stellte frische Unfallspuren am Wagen fest. Woher diese stammen, konnte die Frau nicht erklären. Ein Atemalkoholtest ergab 1,63 Promille. Die Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben, ihren Führerschein abgeben und sieht nun mehreren Anzeigen entgegen – unter anderem auch, weil das Auto nicht versichert war.