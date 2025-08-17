Eine Norwegian-Maschine mit 179 Passagieren musste kurz nach dem Start am Flughafen Berlin-Brandenburg umkehren. Grund war eine technische Warnmeldung zum Triebwerk. Verletzt wurde niemand.

Ein Flugzeug am Flughafen BER: Eine Norwegian-Maschine musste nach dem Start wegen einer Triebwerksanzeige zurückkehren. (Symbolbild)

Schönefeld - Eine Maschine der Fluggesellschaft Norwegian Air Shuttle ist kurz nach dem Start vom Hauptstadtflughafen BER notgedrungen umgekehrt. Grund für den Abbruch des Fluges nach Bergen in Norwegen war eine technische Warnmeldung zu einem möglichen Triebwerksproblem, wie die Airline mitteilte.

Der Flug mit der Nummer DY1123 war planmäßig am Nachmittag vom BER nach Bergen gestartet, als die Piloten wenige Minuten nach dem Abheben die Warnmeldung erhielten. Sie leiteten eine Sicherheitslandung ein, rund 30 Minuten nach dem Start setzte die Maschine sicher am Flughafen Berlin-Brandenburg auf. Verletzt wurde niemand. An Bord befanden sich 179 Passagiere und sechs Crewmitglieder.