Dresden - Mit einem sogenannten Schockanruf haben Unbekannte einen 85-Jährigen Dresdner um etwa 70.000 Euro betrogen. Bei einem Telefonanruf am Montagmittag behaupteten die Täter, die Tochter des Mannes habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Damit diese nicht ins Gefängnis müsse, forderten die Betrüger eine Kaution von mehreren zehntausend Euro. Der 85-Jährige fiel auf die Masche herein und übergab im Laufe des Tages Geld, Schmuck und Wertgegenstände im Wert von rund 70.000 Euro an einen Boten. Der Mann bemerkte den Betrug erst später. Daraufhin informierte er die Polizei.