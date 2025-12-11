Nach der Übernahme durch Neapco hoffen IFA-Beschäftigte auf neue Perspektiven. Warum der Betriebsrat in Haldensleben den Deal positiv einschätzt.

Mit der Übernahme durch Neapco soll eines der weltweit größten Unternehmen für Antriebstechnik entstehen. (Archivbild)

Haldensleben - Die Beschäftigten des Automobilzulieferers IFA aus Haldensleben (Landkreis Börde) blicken optimistisch auf die Übernahme durch den international agierenden Konzern Neapco. „Ich habe sogar die Hoffnung, dass es besser wird, dass wir auch wieder neue Produktion nach Haldensleben bekommen“, sagte der Betriebsratsvorsitzende Henning Raguschke. Am Mittwoch hatten sich die neuen Eigentümer bei einer Betriebsversammlung in Sachsen-Anhalt den Fragen der Beschäftigten gestellt.

Auf viele Fragen habe es verständlicherweise noch keine konkreten Antworten gegeben, sagte Raguschke. Wie sich die Übernahme auswirke, hänge auch von der wirtschaftlichen Entwicklung allgemein ab. Es sei eine Chance für das Traditionsunternehmen aus Haldensleben, sagte der Betriebsratsvorsitzende. „Ich glaube nicht, dass wir alleine überleben können.“

Eines der größten Unternehmen für Antriebssysteme geplant

Die IFA Group ist nach eigenen Angaben mit rund 2.200 Beschäftigten in Deutschland, den USA, China und Polen einer der führenden Zulieferer der Autoindustrie und dabei auf Antriebswellen und Gelenke spezialisiert. In Sachsen-Anhalt zählte IFA laut einer Übersicht der NordLB zu den zehn umsatzstärksten Unternehmen im vergangenen Jahr.

Neapco hat seinen Hauptsitz in den USA und entwickelt nach eigenen Angaben Antriebsstrangprodukte für Autos, Nutzfahrzeuge sowie landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. Wie die IFA zur Übernahme vor einigen Tagen mitteilte, entsteht durch den Kauf eines der weltweit größten Unternehmen für Antriebssysteme mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund zwei Milliarden US-Dollar (1,72 Mrd. Euro).