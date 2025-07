Autofahrer auf der A7 Richtung Schleswig-Holstein werden südlich von Hamburg umgeleitet. Bei Sanierungsarbeiten am Horster Dreieck sind Schäden an einem Bauwerk entdeckt worden.

Die Autobahn 7 ist in der Nähe des Horster Dreiecks ab sofort gesperrt. Bei Bauarbeiten wurden Schäden an einer Brücke entdeckt. (Symbolbild)

Hannover - Die A7-Brücke am Horster Dreieck in Richtung Nord/Hamburg ist seit Donnerstagnachmittag für den Verkehr gesperrt. Bei Sanierungsarbeiten seien Schäden am Beton festgestellt worden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Wegen der Sperrung zur Entlastung des Bauwerks werden alle Verkehrsteilnehmer umgeleitet, die auf der Autobahn 7 in Richtung Hamburg (West)/Flensburg unterwegs sind.

Es seien sofort weitergehende Untersuchungen eingeleitet worden, hieß es. Bis deren Ergebnisse vorliegen, bleibe das Überführungsbauwerk der A7 über die Autobahn 1 gesperrt. Am Horster Dreieck führt die A7 über die A1.

Die Umleitung führt den Angaben zufolge über die A1-Parallelfahrbahn zum Maschener Kreuz, die Autobahn 39 und zurück zur A7 Richtung Flensburg/Hamburg (West). Großraum- und Schwertransporte wurden aufgefordert, umgehend den nächstgelegenen Rastplatz anzufahren - spätestens den Rastplatz Lüneburger Heide Ost.