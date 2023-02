Krieg

Seeschiffe und mehr als 350 Seeleute stecken in Ukraine fest

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich nach Aussage von Reedern auch auf das Leben an Bord deutscher Seeschiffe aus. Dort gebe es etwa 3000 Russen und 2000 Ukrainer. Die Mannschaften hielten erstaunlich gut zusammen, was aber schwierig sei. Und viele Seeleute säßen fest.