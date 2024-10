Hannover - Mit einem Besucher-Plus im Vergleich zum Vorjahr ist am Wochenende die Einkaufs- und Erlebnismesse infa zu Ende gegangen. Nach Angaben der Veranstalter kamen an den neun Tagen 113.000 Besucherinnen und Besucher auf das Messegelände in Hannover. 2023 waren es 3.000 weniger. Die Zahl der Ausstellerinnen und Aussteller war bei der 70. Auflage mit rund 750 gegenüber 2023 gleichgeblieben. Die nächste infa findet vom 11. bis 19. Oktober 2025 in der niedersächsischen Landeshauptstadt statt.

In sieben Messehallen wurden Produkte und Dienstleistungen aus fast allen Bereichen des Lebens präsentiert. Die Besucher fanden Mode, Kosmetik, Wellness, Lifestyle, Mobiliar oder kulinarische Genüsse, es gab Unterhaltung und Infotainment in allen Hallen.