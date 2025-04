Halle - Die Birnenernte in Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr so gering ausgefallen wie seit 2002 nicht mehr. Es wurden lediglich 160 Tonnen Birnen gepflückt, das ist nur gut ein Drittel der durchschnittlichen Erntemenge in den zurückliegenden zehn Jahre (440 Tonnen). Nachtfröste im April hatten den Blüten der Bäume enorm zugesetzt, wie das Statistische Landesamt in Halle anlässlich des Tages der Birne (27. April) mitteilte.