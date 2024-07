Berlin - Berlins einzige Sommer-Rodelbahn ist nach zweijähriger Schließung wieder in Betrieb. Sie befindet sich neben den Gärten der Welt in Marzahn-Hellersdorf. Der vollendete Wiederaufbau der Bahn wurde am Donnerstag vorgestellt. Die Natur-Bobbahn am Kienberg war 2017 zur Internationalen Gartenausstellung (IGA) gebaut worden. 2022 zerstörte ein Feuer Teile der Anlage und viele Bobs.

Mit bis zu 40 Stundenkilometern können Besucherinnen und Besucher in Bobs auf Schienen die 500 Meter lange Strecke mit rasanten Kurven durch den Kienbergpark hinab ins Tal fahren. Die Bahn soll das ganze Jahr betrieben werden. Die Bergstation mit ihrem Startpunkt steht neben dem Gipfelbauwerk Wolkenhain auf dem etwa 100 Meter hohen Kienberg. Von dort hat man einen fantastischen Blick auf die Umgebung. In der Nähe verläuft auch eine 1,5 Kilometer lange Seilbahn.

Eine Fahrt kostet für Erwachsene 6,50 Euro und für Kinder 5,00 Euro, ein 3-Fahrten-Ticket für Erwachsene: 16,00 Euro und für Kinder 12,00 Euro.