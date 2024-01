Berlin - Die Berliner Stadtmission ist auch im neuen Jahr auf Spenden angewiesen. Insbesondere Unterwäsche und Schlafsäcke seien gefragt, erklärte Stadtmissionsdirektor Christian Ceconi am Freitag. Zu Jahresbeginn sei die Kleiderkammer zwar gut erfüllt, doch die Nachfrage nach Unterwäsche und Schlafsäcken sei groß.

Laut der Stadtmission besuchen täglich bis zu 180 Menschen die Kleiderkammer in Moabit. Darunter seien viele Wohnungslose, aber auch Bedürftige, die es sich nicht leisten könnten, Kleidung zu kaufen.

Auf der Homepage der Berliner Stadtmission wird tagesaktuell gemeldet, welche Kleidungsstücke benötigt werden. Alle Spenden sollten in einem guten Zustand sein. Diese können in einem Container oder am Empfang der Kleiderkammer in der Lehrter Straße 68 abgegeben werden. Alternativ ist der Textilhafen in der Storkower Straße 139D nahe der Landsberger Allee eine Anlaufstelle für Spendenabgaben.

Im vergangen Jahr spendete laut Stadtmission unter anderem der Fußballprofi Antonio Rüdiger rund 1700 Kleidungsstücke. Der Nationalspieler von Real Madrid schickte demnach eine Grundausstattung an T-Shirts, Jogginghosen, Hoodies und Turnschuhen.