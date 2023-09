Berlin - Nach mehr als drei Jahren Pause öffnen die Berliner Bäder-Betriebe wieder die Saunen in den Schwimmhallen. Die ersten sollen am 1. Oktober wieder in Betrieb genommen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Nach und nach sollen weitere Saunen öffnen. Größere und gut ausgelastete Anlagen seien in der Regel während der Öffnungszeiten der Schwimmhallen zugänglich. Die genauen Öffnungszeiten gibt es auf der Homepage der Bäder-Betriebe.

Die Saunen waren nach Angaben der Bäder-Betriebe mit dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 geschlossen worden. Nach Corona hatte der Ukraine-Krieg und die als Folge drohende Gasnotlage den Betrieb der Saunen verhindert. Lediglich vereinzelt seien Anlagen vorübergehend in Betrieb gewesen. Nun kehrten die Berliner Bäder-Betriebe auch bei ihren Saunen zur Normalität zurück.