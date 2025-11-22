Werner Graf soll die Berliner Grünen als Spitzenkandidat in den Wahlkampf 2026 führen. Auch bei der Parteispitze steht eine Entscheidung an.

Werner Graf ist seit 2021 im Berliner Abgeordnetenhaus und seit 2022 Co-Vorsitzender der Grünen-Fraktion. (Archiv)

Berlin - Die Berliner Grünen küren am Samstag (ab 11.00 Uhr) ihren Spitzenkandidaten für die Wahl zum Abgeordnetenhaus im September 2026. Der Fraktionsvorsitzende Werner Graf war vom Landesvorstand bereits im Juli nominiert worden und soll für die Grünen im Falle eines Wahlsieges in das Rote Rathaus einziehen.

Auf ihrem Parteitag entscheiden die Grünen auch noch über eine weitere Personalie: Die Landesvorsitzenden Nina Stahr und Philmon Ghirmai treten erneut für die Doppelspitze an.

Das Duo aus der Reala Stahr und dem Parteilinken Ghirmai steht seit Dezember 2023 an der Spitze des Grünen-Landesverbandes. Stahr löste damals Susanne Mertens ab, die seit 2021 die Doppelspitze mit Ghirmai bildete. Stahr wiederum amtierte bereits von 2016 bis 2021 zusammen mit Werner Graf als Parteichefin.