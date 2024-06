Berlin - Die Berliner Grünen sind mit dem Ausgang der Europawahl in Deutschland nicht zufrieden. Zu den ersten Prognosen erklärte der Landesvorstand am Sonntag: „Es war ein Wahlkampf in herausfordernden Zeiten und ohne Zweifel hätten wir uns mehr von diesem Abend und für Europa erhofft.“ Denn in schwierigen Zeiten sei eine starke Stimme für Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie im Europäischen Parlament vonnöten. Nach den Prognosen von ARD und ZDF erzielten die Grünen am Sonntag bundesweit 12 bis 12,5 Prozent. Bei der Wahl vor fünf Jahren hatten sie mit 20,5 Prozent ihr bislang bestes Ergebnis bei einer Europawahl erreicht. Prognosen zum Ausgang der Wahl in Berlin gab es nicht.