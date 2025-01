Berlins Finanzämter sind vergleichsweise schnell: Eine Steuererklärung bearbeiten sie im Schnitt in gut 47 Tagen. Da müssen die Bürger in anderen Bundesländern oft deutlich länger warten.

Berlin - Berlins Finanzämter gehören zu den schnellsten bundesweit. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Einkommenssteuererklärung lag 2024 bei 47,2 Tagen. Der Wert hat sich im Vergleich zum Jahr davor (51,4 Tage) noch einmal verbessert, wie Internet-Portal „Lohnsteuer-kompakt.de“ Lohnsteuer kompakt mitteilte. Im Ländervergleich landet die Hauptstadt hinter Hamburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt auf Platz vier - wie schon 2023.

Den bundesweiten Spitzenplatz von 2022 konnte Berlin allerdings erneut nicht wieder erreichen. In dem Jahr lag die Bearbeitungszeit bei nur 45,8 Tagen. Noch ein Jahr zuvor war Berlin ebenfalls Spitzenreiter - mit sogar nur 42,7 Tagen.

Berlins Finanzämter sind deutlich schneller als der Durchschnitt

Deutschlandweit lag der Durchschnittswert im vergangenen Jahr bei 50,8 Tagen. Je nach Bundesland sind die Unterschiede erheblich: In Hamburg lag er bei 45,5, in Bremen, Schlusslicht im Ländervergleich, bei 79,9 Tagen.

Auch innerhalb Berlins gab es erhebliche Unterschiede. Am schnellsten arbeiteten das Finanzamt Steglitz mit nur 30,9 und das in Neukölln mit 38,8 Tagen. Am unteren Ende des Rankings landeten Marzahn-Hellersdorf mit 56,0 und Wilmersdorf mit 58,1 Tagen.