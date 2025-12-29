Die Berliner Feuerwehr rät, den Verkauf von Feuerwerk stärker einzuschränken. Warum sie darin einen wichtigen Hebel für mehr Sicherheit in der Silvesternacht sieht.

Seit dem frühen Morgen und bis einschließlich Mittwoch darf in Deutschland Silvesterfeuerwerk verkauft werden.

Berlin - Kurz vor Silvester hat die Berliner Feuerwehr erneut dazu aufgerufen, den Verkauf von Feuerwerk einzuschränken. „Wir begrüßen jegliche Art der Reglementierung“, sagte Feuerwehrsprecher Vinzenz Kasch im RBB-„Inforadio“. „Wir empfehlen, beim Verkauf anzusetzen, denn das Problem ist die unverantwortliche Nutzung des Silvesterfeuerwerks.“

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt: „Es gibt doch zu viele Chaoten, die sich nicht die richtigen Gedanken im Vorfeld machen und dieses Feuerwerk nicht verantwortungsvoll nutzen“, sagte Kasch.

Mit den Böllerverbotszonen in der Stadt habe die Feuerwehr in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht. „Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass diese vorher doch sehr krawalligen Gebiete doch sehr beruhigt wurden“, so der Feuerwehrsprecher.

Dieses Jahr gibt es in Berlin vier Verbotszonen: am Alexanderplatz, im Steinmetzkiez in Schöneberg, auf einem Teil der Sonnenallee und neu an der Admiralbrücke in Kreuzberg.

Tipps für die Silvesternacht

Der Feuerwehrsprecher nannte auch drei wichtige Ratschläge für eine unfallfreie Silvesternacht: