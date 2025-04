Kristin Brinker will Berliner AfD-Landesvorsitzende bleiben. (Archivbild)

Jüterbog - Die Berliner AfD wählt heute (Sonntag, 10.00 Uhr) ihre Parteispitze neu. Die seit 2021 amtierende Landesvorsitzende Kristin Brinker tritt bei einem Parteitag in Jüterbog südlich von Berlin erneut an. Mit Gegenkandidaturen wird nicht gerechnet. Linke Gruppen haben Proteste gegen den Parteitag angekündigt.

Brinker führt seit 2021 auch die Fraktion der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus, die mit 16 Mitgliedern die kleinste im Landesparlament ist. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus 2021 und der Wiederholungswahl 2023 war Brinker Spitzenkandidatin ihrer Partei.

Die Berliner AfD muss mit ihrem Parteitag zum wiederholten Mal in das Nachbarland Brandenburg ausweichen, weil sie in der Hauptstadt keine Räumlichkeiten findet. In Jüterbog (Teltow-Fläming) war die Partei bereits im Oktober vergangenen Jahres zu Gast. Damals hatte sie auf einem Parteitag ihre Kandidaten für die Bundestagswahl gewählt.

Wie schon im Oktober ist in Jüterbog wieder Gegenprotest angekündigt. Im Vorjahr hatten in der Stadt rund 60 Kilometer südlich von Berlin mehrere Hundert Menschen gegen die AfD demonstriert.