Mauerfall, Neuanfang und Kultregisseure: Mit „Lost in the 90s“ will die Berlinale beim nächsten Filmfestival auf eine besondere Ära zurückschauen.

Die nächste Berlinale findet im Februar 2026 statt. (Archivbild)

Berlin - Die Berlinale widmet ihre Retrospektive beim nächsten Filmfestival den 1990ern. Mit „Lost in the 90s“ werde eines der einflussreichsten Jahrzehnte der jüngeren Filmgeschichte ins Zentrum gestellt, teilten die Internationalen Filmfestspiele in Berlin mit.

Ausgangspunkt der Retrospektive sei Berlin nach dem Fall der Mauer, teilte Festivalchefin Tricia Tuttle mit - eine Zeit des Umbruchs und der Neuanfänge, sowohl national als auch international.

Genannt wurden Regisseurinnen und Regisseure wie Ulrike Ottinger, Harun Farocki, Werner Herzog, Richard Linklater und John Singleton.

Kuratiert wird die Filmreihe Retrospektive von der neuen Künstlerischen Direktorin der Deutschen Kinemathek, Heleen Gerritsen, und ihrem Team. Die nächste Berlinale findet vom 12. bis 22. Februar 2026 statt.