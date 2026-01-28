Wer entscheidet diesmal über den Goldenen Bären? Das Festival gibt bekannt, wer neben Jurypräsident Wim Wenders („Perfect Days“, „Paris, Texas“) in der Jury sitzt. Hier sind die Namen.

Berlin - Rund zwei Wochen vor Festivalbeginn hat die Berlinale bekanntgegeben, wer gemeinsam mit Jurypräsident Wim Wenders über die Auszeichnungen entscheidet. Der Internationalen Jury gehören neben dem deutschen Regisseur („Perfect Days“, „Paris, Texas“) noch sechs weitere Filmschaffende an.

Dazu gehören der US-Regisseur Reinaldo Marcus Green („Bob Marley: One Love“, „King Richard“), die japanische Filmemacherin Hikari („Rental Family“) und die polnische Produzentin Ewa Puszczyńska („The Zone of Interest“, „Cold War - Der Breitengrad der Liebe“).

Außerdem in der Jury: die südkoreanische Schauspielerin Bae Doona („Cloud Atlas“, „Rebel Moon“), der indische Regisseur, Produzent und Archivar Shivendra Singh Dungarpur („Celluloid Man“) sowie der Filmemacher Min Bahadur Bham („Shambhala“) aus Nepal.

Die Berlinale läuft vom 12. bis 22. Februar. Die Internationale Jury entscheidet, wer den Goldenen Bären und die Silbernen Bären gewinnt. Im Wettbewerb konkurrieren diesmal 22 Produktionen um die Auszeichnungen.