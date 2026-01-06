Rund 25.000 Haushalte sind weiterhin ohne Strom. Nun können Betroffene ihr Hotelzimmer über das Sozialamt abrechnen. Aus Sicht der Opposition wird es höchste Zeit dafür.

Berlin - Nach dem anhaltenden Stromausfall im Südwesten der Stadt werden für betroffene Berlinerinnen und Berliner die Kosten erstattet, wenn sie ein Hotelzimmer buchen. Das teilte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) auf der Plattform X mit.

Der Senatsverwaltung für Wirtschaft zufolge gilt das für entsprechende Partnerhotels der Berliner Tourismusagentur Visit Berlin. Bisher konnten solche Zimmer in Hotels, Hostels und Pensionen bereits zu Sonderkonditionen gebucht, mussten aber selbst bezahlt werden. Nun kann die Hotelrechnung beim Sozialamt des Bezirks Steglitz-Zehlendorf eingereicht werden.

Nach Einschätzung des Hotel- und Gastronomieverbands (Dehoga) Berlin sind in den Hotels derzeit Kapazitäten vorhanden. Üblicherweise liege die Auslastung der Berliner Hotels in der ersten Januarhälfte bei 50 bis 65 Prozent, sagte Hauptgeschäftsführer Gerrit Buchhorn der Deutschen Presse-Agentur. „Im Januar ist es üblicherweise ruhig.“

In den vergangenen Tagen hatten nach Dehoga-Angabe mehr als 150 Hotels bereits Zimmer zu Sonderkonditionen angeboten. Zahlen dazu, wie viele Berliner von dem bisherigen Angebot schon Gebrauch gemacht haben, liegen Buchhorn zufolge nicht vor.

Grüne werfen Wegner schlechtes Krisenmanagement vor

Grünen-Fraktionsvorsitzender Werner Graf kritisierte, dass die Entscheidung für eine Kostenübernahme nicht schneller gefallen ist: „Kai Wegner muss erklären, warum er vier Tage braucht, um den Menschen bei Bedarf eine Hotelunterbringung zu ermöglichen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

„Die schwächsten Menschen in unserer Gesellschaft sind dadurch mal wieder die Dummen, weil sie sich nicht gleich ein Zimmer buchen konnten, das sie nun abrechnen können“, so der Grünen-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenwahl.

„Ich erwarte von Kai Wegner, dass er als oberster Krisenmanager unserer Stadt endlich vor die Lage kommt und klar kommuniziert. Es ist ein schlechtes Management, dass Kai Wegner nach den Stromausfällen der Vergangenheit seit Tagen seine Rolle sucht, während andere anpacken.“

Tausende leben weiter in kalten Wohnungen

Nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin sind weiterhin rund 25.000 Haushalte ohne Strom. Bis sie alle wieder am Netz sind, wird es voraussichtlich bis Donnerstagnachmittag dauern. Bis dahin müssen Tausende von Menschen in dunklen und kalten Wohnungen oder in Ausweichquartieren ausharren - oder die Möglichkeit nutzen, ins Hotel zu gehen.

Ursache des Stromausfalls war ein Brandanschlag auf eine Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte. Am Samstagmorgen waren im Südwesten Berlins zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom.