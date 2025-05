Berlin Thunder ist der Start in die fünfte Spielzeit der European League of Football geglückt. Die Gäste aus der Domstadt hatten zu keinem Zeitpunkt eine Chance.

Berlin - Das American Football Team von Berlin Thunder ist mit einem deutlichen 63:14 (39:7)-Sieg gegen die Cologne Centurions in die neue Saison der European League of Football (ELF) gestartet. Die Partie der beiden ungleichen Gegner war schon zur Halbzeit entschieden.

Gleich in der ersten Angriffssequenz zeigten die Footballer von der Spree, dass sie zur Premiere in der neuen Heimspielstätte Preußenstadion in Berlin-Lankwitz dem Gegner aus der Domstadt keine Punkte überlassen wollten. Bis zur Pause sorgte Berlins Spielmacher Jakeb Sullivan mit fünf Touchdownpässen zu vier verschiedenen Passempfängern für einen beruhigenden Vorsprung. Am Ende hatte der Amerikaner sieben Touchdownpässe auf seinem Konto.

Die Gäste aus Köln mühten sich redlich, dem Berliner Angriffsspiel Paroli zu bieten, waren aber mit dem variablen Spiel der Hausherren von Beginn an überfordert. Es war deutlich zu sehen, dass die Centurions erst spät mit der Saisonvorbereitung begonnen hatten. Immerhin gelangen den Rheinländern zwei Touchdowns, die Klatsche für die Gäste war am Ende aber immer noch deutlich genug.