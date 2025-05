Vor einem Mehrfamilienhaus in Halle sind am Abend drei Menschen bei einem Angriff verletzt worden - darunter auch ein Kind. Alle Opfer haben Stichverletzungen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Attacke in Halle: Drei Menschen mit Stichverletzungen

Bei einem Angriff in Halle sind drei Menschen verletzt worden

Halle - Bei einem Angriff vor einem Mehrfamilienhaus in Halle in Sachsen-Anhalt sind drei Menschen verletzt worden, darunter eine Zwölfjährige. Eines der Opfer erlitt schwere Verletzungen. Das zwölf Jahre alte Mädchen wurde leicht verletzt. Alle Opfer hätten Schnittverletzungen, erklärte ein Polizeisprecher. Womit zugestochen wurde, sei bisher nicht bekannt.

Ein Tatverdächtiger sei kurze Zeit später festgenommen worden, sagte der Sprecher. „Die Lage ist unter Kontrolle“, erklärte er.

Vorher gab es eine Auseinandersetzung

Zu den Hintergründen der Tat gebe es bisher keinerlei Erkenntnisse. Was genau sich auf der Straße vor dem Haus abgespielt habe, war zunächst noch unklar. Der Attacke sei eine Auseinandersetzung vorausgegangen, erklärte ein Polizeisprecher. Die „Bild“-Zeitung berichtete, dass dabei die Lautstärke der Kinder Thema war. Laut „Mitteldeutscher Zeitung“ will ein Augenzeuge gesehen haben, wie der Mann mit einem großen Messer auf mehrere Kinder eingestochen habe, die am Eingang saßen.

Die Kriminalpolizei sicherte am Abend vor Ort Spuren und befragte Zeugen. Zur Identität des mutmaßlichen Angreifers und der Opfer konnte die Polizei bislang noch keine Angaben machen. Die Opfer würden derzeit in Krankenhäusern behandelt.