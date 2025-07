Duisburg - Das American Football Team Berlin Thunder hat in der European League of Football (ELF) eine herbe Niederlage kassiert. Beim amtierenden Meister Rhein Fire unterlag das Hauptstadtteam am elften Spieltag der ELF deutlich und nahezu chancenlos mit 7:69 (0:52).

Fans von vielen Touchdowns und einem einseitigen Spielverlauf kamen bei der Partie gegen die Mannschaft aus Düsseldorf auf ihre Kosten. Sechseinhalb Minuten vor dem Spielende war es Tyler Forster, der mit einem Punt-Return-Touchdown die einzigen Punkte für den Hauptstadtclub erzielte.

Thunder-Spieler wie Statisten

Das Team vom Rhein dominierte von Beginn an. Harlan Kwofie erzielte in der ersten Halbzeit sechs Touchdowns und zeigte der Berliner Abwehr deutlich die Grenzen auf. Die Thunder-Spieler wirkten über weite Strecken wie Statisten. Nach der Pause schalteten die Gastgeber einen Gang zurück und agierten immer mehr mit Spielern aus der zweiten oder dritten Reihe. Doch selbst daraus konnte Berlin kein Kapital schlagen.

Immerhin ließ man im dritten Viertel nur ein Field Goal zu und Forsters Touchdown verhinderte eine Niederlage ohne eigene Punkte. Am kommenden Wochenende pausiert die Liga, bevor die letzten beiden Spieltage der regulären Saison folgen.