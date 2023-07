Berlin/Wiesbaden - In Berlin war die Häufigkeit von Geburten im vergangenen Jahr im bundesweiten Vergleich am niedrigsten. Die Geburtenziffer lag statistisch bei 1,25 Kindern, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die höchsten Geburtenziffern hatten die Frauen in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen mit 1,52 Kindern. Berlin hatte bereits im Jahr 2017 die niedrigste Geburtenhäufigkeit in Deutschland.

Im Jahr 2022 kamen in Deutschland 738.819 Kinder zur Welt. Das waren 56.673 oder sieben Prozent Neugeborene weniger als im Jahr 2021. Die zusammengefasste Geburtenziffer sank um acht Prozent auf 1,46 Kinder pro Frau.