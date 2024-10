Berichten zufolge würde Holland an der Seite von Matt Damon spielen. (Archivbild)

Berlin - Der britische Schauspieler Tom Holland („Spider-Man: No Way Home“) ist Berichten zufolge für eine Rolle im neuen Film von Star-Regisseur Christopher Nolan (54) im Gespräch. Wie die Branchenblätter „Variety“, „The Hollywood Reporter“ und „Deadline“ berichteten, würde der 28-Jährige an der Seite von Schauspieler Matt Damon (54) spielen.

Über Nolans neues Filmprojekt ist bislang wenig bekannt. Den Berichten zufolge soll der Film im Juli 2026 in die Kinos kommen. Nolans jüngster Film „Oppenheimer“ (2023) wurde mit sieben Oscars ausgezeichnet, der 54-Jährige erhielt dabei einen Oscar als bester Regisseur.