Köln - Friedhelm Funkel soll laut übereinstimmenden Medienberichten nach der angeblichen Trennung des 1. FC Köln von Chefcoach Gerhard Struber und Sport-Geschäftsführer Christian Keller das Amt des Interimstrainers übernehmen. Laut den Berichten soll der 71-Jährige bereits am Sonntagabend von den Club-Bossen des Fußball-Zweitligisten kontaktiert worden sein.

Es wäre bereits Funkels dritte Amtszeit bei den Kölnern. Schon von Februar 2002 bis Oktober 2003 und von April 2021 bis Juni 2021 saß er beim FC auf der Bank. 2021 hatte Funkel die Domstädter in der Relegation gegen Kiel in der ersten Liga gehalten. Schon sechsmal stieg Funkel mit verschiedenen Teams in die Bundesliga auf - so häufig wie kein anderer Trainer.

Bestätigung steht noch aus

Am Sonntagabend hatte es übereinstimmende Medienberichte über die Trennung von Struber und Keller gegeben. Eine Bestätigung des Vereins steht bisher noch aus. Offiziell solle das Aus am Montag vom Club kommuniziert werden, berichteten „Bild“, „Kölner Stadtanzeiger“ und „Kölner Rundschau“.

Am Samstagabend hatten die Kölner gegen den damit abgestiegenen SSV Jahn Regensburg nur ein 1:1 erreicht und dadurch die Tabellenführung an den Hamburger SV verloren. Die Fans hatten ihren Unmut lautstark kundgetan. Dennoch hat der FC weiter gute Chancen auf die Rückkehr in die Bundesliga. Die Rheinländer haben zwei Spieltage vor dem Saisonende noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz drei.