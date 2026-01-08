„Bringt gern euren Schneeschieber mit“: Anhänger von Union rufen zu Hilfe beim Bewältigen von Schnee und Eis auf. Das sagt der Club vor dem Spiel gegen Mainz am Samstag.

Berlin - Fans von Union Berlin wollen dem Club beim Beseitigen der befürchteten Schnee- und Eismassen vor dem Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05 helfen. Dazu gab es in Anhänger-Kreisen einen Aufruf vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und der emotionalen Rückkehr von Ex-Trainer Urs Fischer ins Stadion An der Alten Försterei mit Mainz, wie „Bild“ berichtet.

„Auf Grund der sehr schwierigen Witterungsverhältnisse können die Mitarbeiter unseres Vereins eure Unterstützung gebrauchen“, hieß es demnach. „Vorsorglich könnt ihr auch gern euren Schneeschieber von zuhause mitbringen.“ Union teilte der dpa auf Anfrage mit, dass dies aktuell ein Thema der Fanclubs sei. Noch sei unklar, wie groß das Ausmaß der Witterungsprobleme werde. „Wir bereiten uns bestmöglich auf die Austragung des Spiels vor“, erklärten die Berliner.

Zwei Absagen für Union liegen nicht lange zurück

Über Berlin und Brandenburg zieht am Freitag ein Sturmtief. Es bringt Schneefall, teils gefrierenden Regen und starken Ostwind. Bis zu zehn Zentimeter Schnee können am Vormittag fallen, wie ein DWD-Wetterfachmann sagte. Im Berliner Amateurfußball wurden bereits alle Spiele bis einschließlich 12. Januar abgesagt. Hallenturniere sind nicht betroffen.

Spielabsagen im Oberhaus aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes sind angesichts der verpflichtenden Rasenheizung selten geworden. In diesem Fall muss das Schiedsrichter-Gespann vor Ort entscheiden. Das Problem ist die Anfahrt für die Fans, die in den nächsten Tagen mit Glatteis und Schnee rechnen müssen. Zudem hat die Deutsche Bahn witterungsbedingt bereits Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr angekündigt.

Außerdem können Spielstättenbetreiber wegen Gefährdungen die Stadien schließen lassen, zum Beispiel, wenn Schneelawinen vom Dach rutschen könnten. Union war von solchen Fällen vor nicht allzu langer Zeit zweimal betroffen, aber nicht in der Hauptstadt. Im Dezember 2023 wurde die Begegnung beim FC Bayern München in der Allianz Arena abgesagt. Im Januar 2024 fiel die Partie der Berliner in Mainz aus.