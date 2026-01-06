Seit dem überraschenden Abschied von Stefan Kuntz sucht der Hamburger SV einen neuen Sportvorstand. Zu den Kandidaten gehört offenbar auch ein sehr prominenter Ex-Spieler des Clubs.

Hamburg - Der langjährige Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff gehört beim Hamburger SV offenbar zu den Kandidaten für die Nachfolge des überraschend ausgeschiedenen Sportvorstands Stefan Kuntz. Das berichtet die „Sport Bild“. Demnach ist der 57 Jahre alte Bierhoff einer der Namen, die innerhalb des Aufsichtsrats des HSV diskutiert werden.

Der frühere Nationalspieler arbeitete von 2004 bis 2022 für den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Von Juli 1988 bis Dezember 1989 spielte Bierhoff auch für den HSV und schoss in 34 Bundesliga-Spielen sechs Tore für die Hamburger. Kuntz und Bierhoff gehörten beide zu der deutschen Nationalmannschaft, die 1996 in England Europameister wurde.

Der 63 Jahre alte Kuntz hatte in der vergangenen Woche aus privaten Gründen seinen Vertrag mit den Hamburgern aufgelöst. Mit der Suche nach einem neuen Sportvorstand wollen die Verantwortlichen sich Zeit lassen. Der Club sei mit Finanzvorstand Eric Huwer und Sportdirektor Claus Costa aktuell „wettbewerbs- und handlungsfähig“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Papenfuß.