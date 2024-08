Bericht: Angreifer Ducksch bleibt in Bremen

Bremen - Leistungsträger Marvin Ducksch von Werder Bremen hat sich einem Bericht des Magazins „Kicker“ zufolge weiter zum Fußball-Bundesligisten bekannt. Demnach wird der 30 Jahre alte Angreifer auch seine vierte Saison mit den Norddeutschen bestreiten.

Zuletzt hatte es Interesse am Mittelstürmer gegeben. Laut Berichten sollen sich Clubs aus Saudi-Arabien und erneut aus Katar um den gebürtigen Dortmunder bemüht haben. Die Transferphase endet am Freitagabend.

Für Trainer Ole Werner ist Ducksch ein unumstrittener Bestandteil seines Spiels. 2022 steuerte er 20 Treffer zum Aufstieg der Bremer bei, bildete mit Niclas Füllkrug ein äußerst torgefährliches Duo. Danach verpasste er in den folgenden zwei Bundesliga-Spielzeiten nur eine Partie und kam in 67 Spielen zum Einsatz. In beiden Saisons gelangen ihm jeweils zwölf Tore.