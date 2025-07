Brake - Auch drei Tage nach dem Schiffsunfall im Braker Hafen kann das havarierte Baggerschiff weiterhin nicht geborgen werden. Zunächst müsse eine Spezialfirma den Kopf des Krans abtrennen, der auf das Schiff gestürzt sei, teilte Niedersachsen Ports mit. Die Bergung des Schiffes werde noch die nächsten Tage andauern.

Am Freitag durchbrach ein niederländisches Baggerschiff aus bisher ungeklärter Ursache zunächst eine Steganlage und prallte anschließend gegen eine Kaikante. In der Folge knickte ein an Land stehender Verladekran ein und stürzte auf das Schiff. Menschen wurden nicht verletzt. Das Schiff wurde stark beschädigt. Der betroffene Bereich wurde für den Schiffsverkehr gesperrt. In den anderen Hafenbereichen laufe der Betrieb weiter.