Ein 19 Jahre alter Fahranfänger fällt der Polizei beim Driften auf einem Parkplatz auf. Alkohol- und Drogentests bringen überdies auffällige Ergebnisse.

Meerane - Ein berauschter junger Fahranfänger ist von der Polizei bei Driftübungen auf einem Parkplatz in Meerane im Landkreis Zwickau ertappt worden. Als die Beamten den 19-Jährigen kontrollieren wollten, flüchtete er kurz, hielt dann aber doch an, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem jungen Mann seien 0,88 Promille Alkohol gemessen worden. Zudem habe ein Drogentest positiv auf Cannabis reagiert. Der Fahranfänger sei noch in der Probezeit gewesen. Beim Driften wird versucht, das Heck eines Fahrzeuges ausbrechen zu lassen, während man noch die Kontrolle über das Auto behält.