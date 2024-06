Magdeburg - Der Lebensmitteleinzelhändler Rewe hat ein Logistikzentrum in Magdeburg eröffnet, von dem aus in Zukunft rund 1900 Märkte im Norden und Osten Deutschlands beliefert werden sollen. Nach Unternehmensangaben vom Freitag handelt es sich um einen der modernsten Logistikstandorte der Gruppe. Etwa die Hälfte des Lagerprozesses werde voll automatisiert mit Robotertechnik und Künstlicher Intelligenz abgewickelt. In Spitzenzeiten seien dennoch rund 270 Mitarbeiter in dem neuen Zentrallager tätig. Mit dem Bau wurde vor drei Jahren begonnen. Rewe investierte nach eigenen Angaben 250 Millionen Euro in den Standort Magdeburg. Mit einem Umsatz von 30,6 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gehört Rewe zu den größten Lebensmitteleinzelhändlern in Deutschland.